На сайте городской администрации продолжается голосование за проект будущего сквера в 4 микрорайоне. Новая культурная зона появится у памятника Оке Городовикову. Она будет объединена с буддийской ступой в единый архитектурный ансамбль.



По плану здесь разместится зеленый сквер и пешеходные аллеи. Горожане смогут подниматься к самому памятнику. Для маломобильных групп населения будет предусмотрен пандус. А для удобства пешеходов изменится транспортная магистральная схема. На сайте городской администрации продолжается голосование за проект будущего сквера в 4 микрорайоне. Новая культурная зона появится у памятника Оке Городовикову. Она будет объединена с буддийской ступой в единый архитектурный ансамбль.По плану здесь разместится зеленый сквер и пешеходные аллеи. Горожане смогут подниматься к самому памятнику. Для маломобильных групп населения будет предусмотрен пандус. А для удобства пешеходов изменится транспортная магистральная схема.



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