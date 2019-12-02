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Сегодня, 15:29

В Элисте состоялся благотворительный концерт


Подарок к Новому году для жителей республики подготовили ведущие артисты российских музыкальных театров и известные калмыцкие исполнители. Впервые состоялось уникальное представление – Подношение великой степи.

Благотворительный концерт – стал знаковым событием. Никогда ранее шедевры мировой классики не исполнялись в Элисте под аккомпанемент оркестров сразу двух регионов и с участием звезд российской оперы. Неудивительно, что в зале был аншлаг. Уникальную премьеру не смог пропустить глава республики Бату Хасиков и наша съемочная группа.

Глава республики приехал лично поздравить и поблагодарить артистов и зрителей уникального музыкального действа, в название которого, по словам Бату Хасиков, сакральный смысл - «Подношение Великой степи».

Праздничное представление было объявлено благотворительным еще накануне. Его участники первыми поддержали акцию «Тепло детям» Фонда Центрального Хурала «Буйн». В интервью многие говорили, помоги ближнему – возвернется тебе сторицей. Это заповедь артиста.

А само праздничное представление начали с выступления калмыцких артистов. В их исполнении прозвучали любимые в народе «Хар келн тогрун», Ээжин дун, Нююдля, Торскн газр. А песню Дмитрия Шараева «Сертн, серцхятн, хальмгуд» пели хором, стоя.

После этого – Подношение Великой степи продолжилось парадом мировой оперной классики. На калмыцкой сцене впервые такое созвездие артистов ведущих театров страны: Андрей Бреус , Савва Хастаев, Аслан Нехай, а также наши земляки, покоряющие российскую академическую сцену: Игорь Лазарев, Юлия Яшкулова, Гиляна Дорджиева, Мингиян Оджаев, и безусловные звезды Калмыкии Анна Очкаева, Инесса Месхишвили, Эвелина Лиджиева. После каждого исполнения – буря аплодисментов.

Зрители в этот вечер были по-настоящему счастливы. Кому-то представилась возможность услышать давно знакомую арию у себя дома, а кто-то, возможно, слышит шедевр классической музыки впервые. Эмоции переполняют и самих артистов.

Праздник состоялся. И во многом благодаря музыкантам, и дирижерам двух симфонических оркестров – заслуженному деятелю искусств Калмыкии Мергену Настинову и заслуженному артисту Адыгеи Аркадию Хусниярову. Народный хурал и Правительство Калмыкии – участникам фестиваля мировых оперных шедевров в Элисте выразили благодарность.



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