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Сегодня, 15:27

В русской национальной гимназии прошли Радонежские образовательные чтения


На базе русской национальной гимназии сегодня состоялись 12-е Радонежские образовательные чтения на тему «Великая победа: наследие и наследники». В заседании круглого стола приняли участие представители разных служб и ведомств. Их главная задача – обсудить совместные усилия на воспитание подрастающего поколения, привить любовь к родине. Кроме того, стороны обсудили предстоящие мероприятия к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Как отметил советник главы республики, атаман казачьего круга Всевеликого войска Донского Эрдни Манджиков, планируется провести ряд патриотических мероприятий. Так, в начале весны организуют экологическую акцию «75 саженцев, к 75-летию победы», также в планах восстановить памятник восьмистам бойцам, уроженцам Калмыкии, не вернувшимся на родную землю. Мемориал находится в Ростовской области. И еще. 9 мая 10 казаков из Калмыкии примут участие в параде победы в Москве.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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