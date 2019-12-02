В русской национальной гимназии прошли Радонежские образовательные чтения

На базе русской национальной гимназии сегодня состоялись 12-е Радонежские образовательные чтения на тему «Великая победа: наследие и наследники». В заседании круглого стола приняли участие представители разных служб и ведомств. Их главная задача – обсудить совместные усилия на воспитание подрастающего поколения, привить любовь к родине. Кроме того, стороны обсудили предстоящие мероприятия к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.



Как отметил советник главы республики, атаман казачьего круга Всевеликого войска Донского Эрдни Манджиков, планируется провести ряд патриотических мероприятий. Так, в начале весны организуют экологическую акцию «75 саженцев, к 75-летию победы», также в планах восстановить памятник восьмистам бойцам, уроженцам Калмыкии, не вернувшимся на родную землю. Мемориал находится в Ростовской области. И еще. 9 мая 10 казаков из Калмыкии примут участие в параде победы в Москве. На базе русской национальной гимназии сегодня состоялись 12-е Радонежские образовательные чтения на тему «Великая победа: наследие и наследники». В заседании круглого стола приняли участие представители разных служб и ведомств. Их главная задача – обсудить совместные усилия на воспитание подрастающего поколения, привить любовь к родине. Кроме того, стороны обсудили предстоящие мероприятия к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.Как отметил советник главы республики, атаман казачьего круга Всевеликого войска Донского Эрдни Манджиков, планируется провести ряд патриотических мероприятий. Так, в начале весны организуют экологическую акцию «75 саженцев, к 75-летию победы», также в планах восстановить памятник восьмистам бойцам, уроженцам Калмыкии, не вернувшимся на родную землю. Мемориал находится в Ростовской области. И еще. 9 мая 10 казаков из Калмыкии примут участие в параде победы в Москве.



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