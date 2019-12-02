В республике активно идет подготовка к празднику Зул. Во всех учебных заведениях, организациях Калмыкии приглашают священнослужителей для того, чтобы получить благословение.



Не исключение - колледж искусств имени Петра Чонкушова. Здесь состоялся специальный молебен по инициативе учителя калмыцкого языка Феликса Шорваева.



С помощью таких мероприятий, говорят педагоги, студенты больше узнают о традициях и обычаях калмыцкого народа. В республике активно идет подготовка к празднику Зул. Во всех учебных заведениях, организациях Калмыкии приглашают священнослужителей для того, чтобы получить благословение.Не исключение - колледж искусств имени Петра Чонкушова. Здесь состоялся специальный молебен по инициативе учителя калмыцкого языка Феликса Шорваева.С помощью таких мероприятий, говорят педагоги, студенты больше узнают о традициях и обычаях калмыцкого народа.



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