ОНФ предлагает запретить продажу никотиносодержащих жевательных смесей

Представители Общероссийского народного фронта Калмыкии предложили властям региона совместно разработать и внести на рассмотрение в Народный Хурал законопроект, который позволит запретить продажу никотиносодержащих жевательных смесей, или снюса.



Напомним, это вещество свободно реализуется в магазинах даже детям. При этом врачи давно выступают за изъятие такой продукции из свободной продажи, так как она может быть губительна для несовершеннолетних.



Общественники считают, что в целях профилактики необходимо донести до каждого подростка информацию о возможных трагических последствиях употребления смеси. Представители Общероссийского народного фронта Калмыкии предложили властям региона совместно разработать и внести на рассмотрение в Народный Хурал законопроект, который позволит запретить продажу никотиносодержащих жевательных смесей, или снюса.Напомним, это вещество свободно реализуется в магазинах даже детям. При этом врачи давно выступают за изъятие такой продукции из свободной продажи, так как она может быть губительна для несовершеннолетних.Общественники считают, что в целях профилактики необходимо донести до каждого подростка информацию о возможных трагических последствиях употребления смеси.



Смотреть полный выпуск новостей



