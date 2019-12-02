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Сегодня, 15:23

ОНФ предлагает запретить продажу никотиносодержащих жевательных смесей


Представители Общероссийского народного фронта Калмыкии предложили властям региона совместно разработать и внести на рассмотрение в Народный Хурал законопроект, который позволит запретить продажу никотиносодержащих жевательных смесей, или снюса.

Напомним, это вещество свободно реализуется в магазинах даже детям. При этом врачи давно выступают за изъятие такой продукции из свободной продажи, так как она может быть губительна для несовершеннолетних.

Общественники считают, что в целях профилактики необходимо донести до каждого подростка информацию о возможных трагических последствиях употребления смеси.



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