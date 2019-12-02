В студенческом городке установят бюст Герману Борликову

На территории студенческого городка в 5 микрорайоне появится бюст Герману Борликову. Об этом сегодня сообщил ректор ВУЗа Бадма Салаев в ходе научной конференции, посвященной 75-тилетию сот дня рождения первого Президента КалмГУ. Прошло чуть более года, как с нами нет Германа Манджиевича, человека, который много лет трудился на благо родного университета, скажут в своих выступлениях его коллеги. За 20 лет он внес значительный вклад в сохранение и развитие высшего образования в республике. Причем в новых экономических условиях, в эпоху перемен. Его заслуги, как крупного ученого и организатора, талантливого педагога и руководителя отмечены многими наградами.



Свою судьбу Герман Манджиевич строил сам, не надеясь на удачу. Рано осиротев, он твердо усвоил с детства, что в основе любого успеха - ответственность и труд. Этому и приучал студентов, говорит вдова Борликова, Галина Викторовна, которая приняла участие в работе конференции. Она вручила двум лучшим студентам именные премии Германа Манджиевича. Учащиеся ВУЗа получают ее с 2014 года. На территории студенческого городка в 5 микрорайоне появится бюст Герману Борликову. Об этом сегодня сообщил ректор ВУЗа Бадма Салаев в ходе научной конференции, посвященной 75-тилетию сот дня рождения первого Президента КалмГУ. Прошло чуть более года, как с нами нет Германа Манджиевича, человека, который много лет трудился на благо родного университета, скажут в своих выступлениях его коллеги. За 20 лет он внес значительный вклад в сохранение и развитие высшего образования в республике. Причем в новых экономических условиях, в эпоху перемен. Его заслуги, как крупного ученого и организатора, талантливого педагога и руководителя отмечены многими наградами.Свою судьбу Герман Манджиевич строил сам, не надеясь на удачу. Рано осиротев, он твердо усвоил с детства, что в основе любого успеха - ответственность и труд. Этому и приучал студентов, говорит вдова Борликова, Галина Викторовна, которая приняла участие в работе конференции. Она вручила двум лучшим студентам именные премии Германа Манджиевича. Учащиеся ВУЗа получают ее с 2014 года.



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