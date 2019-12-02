Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Вакансии
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
?р?н? ?арц
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели

Мобильный репортер

Кадровый резерв Калмыкии
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Вчера, 18:02

Награждены победители антикоррупционного творческого конкурса


Сегодня состоялось награждение победителей антикоррупционного творческого конкурса «Чистые руки – чистая совесть». Он проводится в рамках Государственной программы «Противодействие коррупции в Калмыкии на 2017-2021 годы».

Цель ежегодного конкурса – привлечение внимания граждан, институтов гражданского общества и СМИ к проблеме противодействия коррупции и формированию антикоррупционного общественного мнения. Проводимая работа дает результаты.

Так, за 2018 год поступило четыре обращения о незаконных сборах в общеобразовательных школах. В 2017 году таких обращений было 19. Победителям и призёрам конкурса вручили дипломы и денежные сертификаты.



Другие новости по теме:

  • Победители грантового конкурса получили финансирование
  • Награждены победители епархиального конкурса
  • «ЛУКОЙЛ» объявляет о старте творческого экологического конкурса
  • Подведены итоги конкурса "Первая высота"
  • Подведены итоги конкурса "Сохраним природу родного края"
  • Определились имена победителей антикоррупционного конкурса "Чистые руки - чистая совесть"
  • В Элисте состоится церемония награждения победителей конкурса «Чистые руки - чистая совесть»
  • Награждены победители конкурса сочинений, посвященных Дню Победы
  • Определились победители конкурса антикоррупционной направленности
  • Нетерпимость к коррупции прививают молодежи Калмыкии

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Декабрь 2019    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34