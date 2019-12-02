Награждены победители антикоррупционного творческого конкурса

Сегодня состоялось награждение победителей антикоррупционного творческого конкурса «Чистые руки – чистая совесть». Он проводится в рамках Государственной программы «Противодействие коррупции в Калмыкии на 2017-2021 годы».



Цель ежегодного конкурса – привлечение внимания граждан, институтов гражданского общества и СМИ к проблеме противодействия коррупции и формированию антикоррупционного общественного мнения. Проводимая работа дает результаты.



Так, за 2018 год поступило четыре обращения о незаконных сборах в общеобразовательных школах. В 2017 году таких обращений было 19. Победителям и призёрам конкурса вручили дипломы и денежные сертификаты. Сегодня состоялось награждение победителей антикоррупционного творческого конкурса «Чистые руки – чистая совесть». Он проводится в рамках Государственной программы «Противодействие коррупции в Калмыкии на 2017-2021 годы».Цель ежегодного конкурса – привлечение внимания граждан, институтов гражданского общества и СМИ к проблеме противодействия коррупции и формированию антикоррупционного общественного мнения. Проводимая работа дает результаты.Так, за 2018 год поступило четыре обращения о незаконных сборах в общеобразовательных школах. В 2017 году таких обращений было 19. Победителям и призёрам конкурса вручили дипломы и денежные сертификаты.



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