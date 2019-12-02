Калмыкия становится привлекательной для многих туристов.

Реализация амбициозных проектов предпринимательского сообщества позволяет вывести туристическую отрасль на качественно новый уровень.



К примеру, растет инфраструктура, в том числе гостиничные услуги. Одна из высших категорий качества 4 звезды присвоена отелю в Элисте. Его а гостям предстоит оценить не только условия отдыха. У них есть возможность увидеть величие природы, почувствовать ее силу и красоту. Калмыкия становится привлекательной для многих туристов.Реализация амбициозных проектов предпринимательского сообщества позволяет вывести туристическую отрасль на качественно новый уровень.К примеру, растет инфраструктура, в том числе гостиничные услуги. Одна из высших категорий качества 4 звезды присвоена отелю в Элисте. Его а гостям предстоит оценить не только условия отдыха. У них есть возможность увидеть величие природы, почувствовать ее силу и красоту.



Смотреть полный выпуск новостей



