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Вчера, 17:59

Калмыкия становится привлекательной для многих туристов


Калмыкия становится привлекательной для многих туристов.
Реализация амбициозных проектов предпринимательского сообщества позволяет вывести туристическую отрасль на качественно новый уровень.

К примеру, растет инфраструктура, в том числе гостиничные услуги. Одна из высших категорий качества 4 звезды присвоена отелю в Элисте. Его а гостям предстоит оценить не только условия отдыха. У них есть возможность увидеть величие природы, почувствовать ее силу и красоту.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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