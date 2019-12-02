Победители форума «Прорыв» получили премии

Победители форума «Прорыв» получили сегодня премии «Достояние республики». Это скорее подведение итогов года в области реализации государственной молодежной политики.



Экспертный совет из числа представителей общественности определил лучших по 9 номинациям. Кто-то отличился в спорте, добровольческом движении, творческих конкурсах. Форум дает возможность каждому заявить о себе, воплотить неординарные идеи. А для того, чтобы войти в тройку лучших, участникам предстояло доказать насколько удачно удалось реализовать интересные проекты.



Есть команды, которые не один год борются за статуэтку богини Победы Ники. И только в этот раз юношам и девушкам удалось добиться долгожданной победы. Победители форума «Прорыв» получили сегодня премии «Достояние республики». Это скорее подведение итогов года в области реализации государственной молодежной политики.Экспертный совет из числа представителей общественности определил лучших по 9 номинациям. Кто-то отличился в спорте, добровольческом движении, творческих конкурсах. Форум дает возможность каждому заявить о себе, воплотить неординарные идеи. А для того, чтобы войти в тройку лучших, участникам предстояло доказать насколько удачно удалось реализовать интересные проекты.Есть команды, которые не один год борются за статуэтку богини Победы Ники. И только в этот раз юношам и девушкам удалось добиться долгожданной победы.



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