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Вчера, 17:57

Победители форума «Прорыв» получили премии


Победители форума «Прорыв» получили сегодня премии «Достояние республики». Это скорее подведение итогов года в области реализации государственной молодежной политики.

Экспертный совет из числа представителей общественности определил лучших по 9 номинациям. Кто-то отличился в спорте, добровольческом движении, творческих конкурсах. Форум дает возможность каждому заявить о себе, воплотить неординарные идеи. А для того, чтобы войти в тройку лучших, участникам предстояло доказать насколько удачно удалось реализовать интересные проекты.

Есть команды, которые не один год борются за статуэтку богини Победы Ники. И только в этот раз юношам и девушкам удалось добиться долгожданной победы.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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