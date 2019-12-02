В Элисте прошел республиканский чемпионат муниципальных клубов «Пеликан»

На базе русской национальной гимназии, состоялся республиканский чемпионат муниципальных клубов «Пеликан». Напомним, республиканский был создан в 2005 году, членами его являются призёры и победители конкурса «Учитель года Калмыкии».



Главная цель - объединение лучших учителей, распространение педагогического опыта и оказание методической помощи. Конкурсные испытания включали в себя демонстрацию визитки, разработку образовательных проектов и решение задач, требующих интеграции пяти разных научных областей. Завершающим этапом чемпионата стал педагогический КВН. На базе русской национальной гимназии, состоялся республиканский чемпионат муниципальных клубов «Пеликан». Напомним, республиканский был создан в 2005 году, членами его являются призёры и победители конкурса «Учитель года Калмыкии».Главная цель - объединение лучших учителей, распространение педагогического опыта и оказание методической помощи. Конкурсные испытания включали в себя демонстрацию визитки, разработку образовательных проектов и решение задач, требующих интеграции пяти разных научных областей. Завершающим этапом чемпионата стал педагогический КВН.



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