Прокуратура проверила выполнение ремонтных работ на территории Элисты

Прокуратурой города Элисты проведена проверка исполнения законодательства о контрактной системе в сфере закупок.



Установлено, что срок выполнения ремонтных работ на территории столицы по муниципальным контрактам изменен вследствие невыполнения подрядчиками в полном объеме работ, что повлекло за собой заключение дополнительных соглашений, сообщили сегодня в ведомстве. Прокуратурой города Элисты проведена проверка исполнения законодательства о контрактной системе в сфере закупок.Установлено, что срок выполнения ремонтных работ на территории столицы по муниципальным контрактам изменен вследствие невыполнения подрядчиками в полном объеме работ, что повлекло за собой заключение дополнительных соглашений, сообщили сегодня в ведомстве.



Смотреть полный выпуск новостей



