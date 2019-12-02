Сегодня в Калмыкии открылся первый детский технопарк «Кванториум» в рамках реализации национального проекта. Это уникальная площадка для дополнительного образования детей и молодежи в сфере высоких технологий. Он предполагает обучение сразу по нескольким направлениям. И оснащён современным оборудованием. Каждый ребенок найдет здесь хобби по душе.



Хавва Хасиева увлекается музыкой, потому неудивительно, что многое из того, что увидела на площадке «Кванториума» вызывает удивление и восторг. После экскурсии, она решила, что запишется в класс «робо квантум». Ей хочется быть в курсе инновационных технологий, чтобы, по ее словам, « шагать в ногу со временем».



А вот Камила Кульмудаева и Михаил Лазорский отдают предпочтение «Айти технологиям». Для них представляется интересным создавать собственные электронные устройства и программы к ним. А еще, ребят привлекает такое направление как «Хай- тек».



Летательные аппараты - в пределах классной комнаты. Наблюдая за этим зрелищем, нетрудно догадаться, что это площадка под Аэроквантум. Педагог Олег Санджарыков рассказывает подробно, чем будут занимать юных техников. Здесь научат детей создавать различные модели : от бумажных самолетиков до сложных гибридных моделей, вроде автомобиля – самолета. А в соседнем классе, учат осваивать объемную визуализацию, проводить виртуальные туры по культурным и историческим достопримечательностям. Дети учатся самостоятельно работать с современными камерами панорамной фото-видеосъемки.



Итак, Кванториум – это уникальная площадка для образования детей и молодежи в сфере инженерных наук. Она оснащена высокотехнологичным оборудованием, а проекты курируют опытные наставники. Они и будут вести занятия. Программа по каждому направлению утверждена. Общеобразовательные учреждения уже обращаются с заявками.



Эта масштабная идея реализована в рамках Национального проекта. По словам, замминистра образования и науки Германа Санджарыкова, в последующие годы рассчитывают, приобрести мобильные Кванториумы. Сегодня в Калмыкии открылся первый детский технопарк «Кванториум» в рамках реализации национального проекта. Это уникальная площадка для дополнительного образования детей и молодежи в сфере высоких технологий. Он предполагает обучение сразу по нескольким направлениям. И оснащён современным оборудованием. Каждый ребенок найдет здесь хобби по душе.Хавва Хасиева увлекается музыкой, потому неудивительно, что многое из того, что увидела на площадке «Кванториума» вызывает удивление и восторг. После экскурсии, она решила, что запишется в класс «робо квантум». Ей хочется быть в курсе инновационных технологий, чтобы, по ее словам, « шагать в ногу со временем».А вот Камила Кульмудаева и Михаил Лазорский отдают предпочтение «Айти технологиям». Для них представляется интересным создавать собственные электронные устройства и программы к ним. А еще, ребят привлекает такое направление как «Хай- тек».Летательные аппараты - в пределах классной комнаты. Наблюдая за этим зрелищем, нетрудно догадаться, что это площадка под Аэроквантум. Педагог Олег Санджарыков рассказывает подробно, чем будут занимать юных техников. Здесь научат детей создавать различные модели : от бумажных самолетиков до сложных гибридных моделей, вроде автомобиля – самолета. А в соседнем классе, учат осваивать объемную визуализацию, проводить виртуальные туры по культурным и историческим достопримечательностям. Дети учатся самостоятельно работать с современными камерами панорамной фото-видеосъемки.Итак, Кванториум – это уникальная площадка для образования детей и молодежи в сфере инженерных наук. Она оснащена высокотехнологичным оборудованием, а проекты курируют опытные наставники. Они и будут вести занятия. Программа по каждому направлению утверждена. Общеобразовательные учреждения уже обращаются с заявками.Эта масштабная идея реализована в рамках Национального проекта. По словам, замминистра образования и науки Германа Санджарыкова, в последующие годы рассчитывают, приобрести мобильные Кванториумы.



Смотреть полный выпуск новостей



