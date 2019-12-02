Сегодня стартовал региональный исторический квест «Тропами войны: Элиста». А начался он с акции КалмГУ «75 добрых дел», посвященной юбилейной дате Великой Победы. В ней приняли участие ветераны войны Андрей Джимбиев, Петр Леонтьев, руководитель администрации главы региона Чингис Бериков и другие почетные гости.



И не случайно мероприятие состоялось на территории Мемориального комплекса в центре Элисты. Именно сюда приходят жители региона почтить память павших героев. Дело в том, что в этом году сразу три проекта КалмГУ стали победителями Всероссийского конкурса среди ВУЗов, проводимого Федерльным агентством по делам молодежи. Одним из них стал проект первичной студенческой профсоюзной организации.



Задания квеста были основаны на достоверных исторических фактах с воссозданием событий боевых действий, проходивших на территории города. Всем участникам была предоставлена амуниция времен Великой Отечественной войны. Сегодня стартовал региональный исторический квест «Тропами войны: Элиста». А начался он с акции КалмГУ «75 добрых дел», посвященной юбилейной дате Великой Победы. В ней приняли участие ветераны войны Андрей Джимбиев, Петр Леонтьев, руководитель администрации главы региона Чингис Бериков и другие почетные гости.И не случайно мероприятие состоялось на территории Мемориального комплекса в центре Элисты. Именно сюда приходят жители региона почтить память павших героев. Дело в том, что в этом году сразу три проекта КалмГУ стали победителями Всероссийского конкурса среди ВУЗов, проводимого Федерльным агентством по делам молодежи. Одним из них стал проект первичной студенческой профсоюзной организации.Задания квеста были основаны на достоверных исторических фактах с воссозданием событий боевых действий, проходивших на территории города. Всем участникам была предоставлена амуниция времен Великой Отечественной войны.



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