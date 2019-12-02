Сегодня профессиональный праздник отмечают работники органов ЗАГСа. Каждый из нас в своей жизни сталкивается с такой организацией как управление записи актов гражданского состояния. Особенно, это красивое здание мечтают посетить девушки, стремящиеся создать семью и через некоторое время опять вернуться во дворец бракосочетания, чтобы зарегистрировать детей.



ЗАГС успешно решает и прочие, многочисленные задачи, например, смену имени, отчества, поиск архивных данных и так далее. Из статистики: за 11 месяцев этого года в Калмыкии зарегистрировано 2604 новорождённых, из них в Элисте – полторы тысячи, в том числе 15 двойняшек.



Кстати, в степной столице 348 многодетных семей. Заключено 1230 браков. Число их превышает число разводов, тем не менее, на сегодня наблюдается общее снижение. Причиной специалисты считают демографический кризис 90-х. Сегодня профессиональный праздник отмечают работники органов ЗАГСа. Каждый из нас в своей жизни сталкивается с такой организацией как управление записи актов гражданского состояния. Особенно, это красивое здание мечтают посетить девушки, стремящиеся создать семью и через некоторое время опять вернуться во дворец бракосочетания, чтобы зарегистрировать детей.ЗАГС успешно решает и прочие, многочисленные задачи, например, смену имени, отчества, поиск архивных данных и так далее. Из статистики: за 11 месяцев этого года в Калмыкии зарегистрировано 2604 новорождённых, из них в Элисте – полторы тысячи, в том числе 15 двойняшек.Кстати, в степной столице 348 многодетных семей. Заключено 1230 браков. Число их превышает число разводов, тем не менее, на сегодня наблюдается общее снижение. Причиной специалисты считают демографический кризис 90-х.



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