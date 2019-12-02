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Сегодня, 12:11

В Элисте объявлен конкурс на лучшее новогоднее оформление фасада


Новый год всё ближе. В Элисте объявлен конкурс среди городских предприятий и учреждений на лучшее оформление фасада двора к Новому Году и Рождеству. Организаторы призывают проявить фантазию и оригинальность при украшении. А между тем, впервые в этом году в степной столице установили сразу три елки. Дополнительно – решили порадовать жителей восточной части.

В парке Победы уже украшенная и обернутая в гирлянды стоит живая сосна. Напомню, сейчас на этой территории завершаются работы по благоустройству, укладывают тротуарную плитку, устанавливают уличное освещение, воркаут-площадку, детские качели.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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