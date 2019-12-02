Национальный театр подготовил постановки для детей

Во время зимних каникул Национальный театр подготовил немало интересных постановок, в том числе и для детей. Артисты представят как давно полюбившиеся спектакли, так и премьеры.



Мы уже рассказывали о шекспировской пьесе Ричард III Марины Кикеевой и музыкальной драме «Тогряш» режиссера Алексея Сарангова. А юных зрителей в дни новогодних каникул будет встречать Дед Мороз со Снегурочкой и сказочные персонажи. Праздничный репертуар очень разнообразный. Во время зимних каникул Национальный театр подготовил немало интересных постановок, в том числе и для детей. Артисты представят как давно полюбившиеся спектакли, так и премьеры.Мы уже рассказывали о шекспировской пьесе Ричард III Марины Кикеевой и музыкальной драме «Тогряш» режиссера Алексея Сарангова. А юных зрителей в дни новогодних каникул будет встречать Дед Мороз со Снегурочкой и сказочные персонажи. Праздничный репертуар очень разнообразный.



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