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Сегодня, 12:10

Национальный театр подготовил постановки для детей


Во время зимних каникул Национальный театр подготовил немало интересных постановок, в том числе и для детей. Артисты представят как давно полюбившиеся спектакли, так и премьеры.

Мы уже рассказывали о шекспировской пьесе Ричард III Марины Кикеевой и музыкальной драме «Тогряш» режиссера Алексея Сарангова. А юных зрителей в дни новогодних каникул будет встречать Дед Мороз со Снегурочкой и сказочные персонажи. Праздничный репертуар очень разнообразный.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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