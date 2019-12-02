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Сегодня, 12:09

В детском саду №29 завершился ремонт кровли


В детском саду №29 завершился ремонт кровли. Теперь родителям и работникам учреждения не придется беспокоиться о том, в каких условиях на протяжении дня находятся малыши.

Напомним, в конце октября подрядная организация, выигравшая конкурс на проведение работ, расторгла договор, не выполнив свои обязательства по контракту. Прием детей мог приостановиться надолго. Предписанием Роспотребнадзора на неделю были закрыты 7 и 11 группы. Работы были продолжены другим подрядчиком.

Реконструкция мягкой кровли и помещений, пострадавших в результате течи, завершена полностью, протекание крыши устранено. Детсад работает в привычном режиме.



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