В детском саду №29 завершился ремонт кровли. Теперь родителям и работникам учреждения не придется беспокоиться о том, в каких условиях на протяжении дня находятся малыши.



Напомним, в конце октября подрядная организация, выигравшая конкурс на проведение работ, расторгла договор, не выполнив свои обязательства по контракту. Прием детей мог приостановиться надолго. Предписанием Роспотребнадзора на неделю были закрыты 7 и 11 группы. Работы были продолжены другим подрядчиком.



Реконструкция мягкой кровли и помещений, пострадавших в результате течи, завершена полностью, протекание крыши устранено. Детсад работает в привычном режиме. В детском саду №29 завершился ремонт кровли. Теперь родителям и работникам учреждения не придется беспокоиться о том, в каких условиях на протяжении дня находятся малыши.Напомним, в конце октября подрядная организация, выигравшая конкурс на проведение работ, расторгла договор, не выполнив свои обязательства по контракту. Прием детей мог приостановиться надолго. Предписанием Роспотребнадзора на неделю были закрыты 7 и 11 группы. Работы были продолжены другим подрядчиком.Реконструкция мягкой кровли и помещений, пострадавших в результате течи, завершена полностью, протекание крыши устранено. Детсад работает в привычном режиме.



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