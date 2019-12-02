Завершается предсезонная прививочная кампания. Против гриппа, как сообщают в Управлении Роспотребнадзора по Калмыкии, вакцинировано более 100 тысяч человек или 42 % от общей численности населения.



На сегодня ни одного случая заболевания лабораторно подтверждено. В основном регистрируется ОРВИ, но показатели – ниже эпидемического порога. Завершается предсезонная прививочная кампания. Против гриппа, как сообщают в Управлении Роспотребнадзора по Калмыкии, вакцинировано более 100 тысяч человек или 42 % от общей численности населения.На сегодня ни одного случая заболевания лабораторно подтверждено. В основном регистрируется ОРВИ, но показатели – ниже эпидемического порога.



Смотреть полный выпуск новостей



