В предновогодний период усилена охрана лесного фонда

В предновогодний период охрана лесного фонда усилена. Об этом сегодня сообщили в министерстве природных ресурсов. В ведомстве напоминают, что самостоятельная заготовка гражданами хвойных деревьев запрещена.



За незаконную рубку предусмотрена административная ответственность. Штраф для физических лиц - от 3 до 4 тысяч рублей, для должностных – от 20 до 40 тысяч. Юрлица рискуют суммой от 200 до 300 тысяч. При этом нарушителям придётся также возместить ущерб, причиненный лесному фонду.



В эти дни государственные лесные инспекторы совместно с сотрудниками полиции и общественниками проводятся охранные рейдовые мероприятия. В предновогодний период охрана лесного фонда усилена. Об этом сегодня сообщили в министерстве природных ресурсов. В ведомстве напоминают, что самостоятельная заготовка гражданами хвойных деревьев запрещена.За незаконную рубку предусмотрена административная ответственность. Штраф для физических лиц - от 3 до 4 тысяч рублей, для должностных – от 20 до 40 тысяч. Юрлица рискуют суммой от 200 до 300 тысяч. При этом нарушителям придётся также возместить ущерб, причиненный лесному фонду.В эти дни государственные лесные инспекторы совместно с сотрудниками полиции и общественниками проводятся охранные рейдовые мероприятия.



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