Как готовятся к элистинцы к Новому году?

Остается всего две недели до Нового года. Пожалуй, декабрь – самый насыщенный месяц, когда наблюдается покупательский спрос, а магазины переполнены товарами и желающими их приобрести. Это главный праздник, когда даже взрослые верят в чудо и искренне рады любому подарку. Как готовятся к нему элистинцы – рассказывает наш корреспондент Татьяна Гюзяляева.



С приближением Нового года, говорят элистинцы, все больше времени отнимают приятные хлопоты. Многие решили для родных и близких заранее подготовить подарки. Витрины заполнены разноцветными игрушками, мишурой, елочными украшениями. Но чаще всего встречаются мягкие, фарфоровые мыши – символы 2020 года.



Ну, а главное украшение новогоднего праздника – пахучие и пушистые сосны, специально выращенные для продажи. Они доставлены из пензенского питомника, говорит Валентина Калинина. Особого спроса на товар пока нет. Наплыв, традиционно ожидают ближе к празднику. Кстати, в этом году решили провести благотворительную акцию в интернет. Каждой малоимущей семье – новогодняя красавица бесплатно. И еще одна елка отправилась в дом престарелых.



Рачительные хозяйски больше думают о продуктах. Считается, что покровительница наступающего года – белая металлическая крыса – животное прожорливое, запасливое и всеядное. А потому новогодний стол должен ломиться от блюд. Пока некоторые рецепты ищут на просторах интернета, другие предпочитают традиционные блюда.



Между тем, как сообщают в Астраханьстат стоимость продуктов питания, традиционно приобретаемых жителями региона в период новогодних праздников, меняется. Выросли цены на груши, апельсины, бананы. Одновременно зарегистрировано снижение стоимости винограда, лука, картофеля, моркови. Отмечается значительное подорожание мясной продукции. Так, баранина - на 15 процентов, колбасные изделия на 7. Что касается свинины, кур охлаждённых и мороженных, то цены снизились. Например, традиционный салат оливье при подсчете его отдельных ингредиентов, обойдется хозяйкам около 130 рублей, что на 7 целых одну десятую процента больше чем год назад.



В Элисте объявлен конкурс среди городских предприятий и учреждений на лучшее оформление фасада двора к Новому Году и Рождеству. Организаторы призывают проявить фантазию и оригинальность при украшении. Победители будут объявлены по 4-м номинациях. Кстати, в одной из них участие могут принять жители города. Очень важно, чтобы праздники стали незабываемыми и волшебными. Не зря говорят: как встретишь Новый год, так его и проведешь. Остается всего две недели до Нового года. Пожалуй, декабрь – самый насыщенный месяц, когда наблюдается покупательский спрос, а магазины переполнены товарами и желающими их приобрести. Это главный праздник, когда даже взрослые верят в чудо и искренне рады любому подарку. Как готовятся к нему элистинцы – рассказывает наш корреспондент Татьяна Гюзяляева.С приближением Нового года, говорят элистинцы, все больше времени отнимают приятные хлопоты. Многие решили для родных и близких заранее подготовить подарки. Витрины заполнены разноцветными игрушками, мишурой, елочными украшениями. Но чаще всего встречаются мягкие, фарфоровые мыши – символы 2020 года.Ну, а главное украшение новогоднего праздника – пахучие и пушистые сосны, специально выращенные для продажи. Они доставлены из пензенского питомника, говорит Валентина Калинина. Особого спроса на товар пока нет. Наплыв, традиционно ожидают ближе к празднику. Кстати, в этом году решили провести благотворительную акцию в интернет. Каждой малоимущей семье – новогодняя красавица бесплатно. И еще одна елка отправилась в дом престарелых.Рачительные хозяйски больше думают о продуктах. Считается, что покровительница наступающего года – белая металлическая крыса – животное прожорливое, запасливое и всеядное. А потому новогодний стол должен ломиться от блюд. Пока некоторые рецепты ищут на просторах интернета, другие предпочитают традиционные блюда.Между тем, как сообщают в Астраханьстат стоимость продуктов питания, традиционно приобретаемых жителями региона в период новогодних праздников, меняется. Выросли цены на груши, апельсины, бананы. Одновременно зарегистрировано снижение стоимости винограда, лука, картофеля, моркови. Отмечается значительное подорожание мясной продукции. Так, баранина - на 15 процентов, колбасные изделия на 7. Что касается свинины, кур охлаждённых и мороженных, то цены снизились. Например, традиционный салат оливье при подсчете его отдельных ингредиентов, обойдется хозяйкам около 130 рублей, что на 7 целых одну десятую процента больше чем год назад.В Элисте объявлен конкурс среди городских предприятий и учреждений на лучшее оформление фасада двора к Новому Году и Рождеству. Организаторы призывают проявить фантазию и оригинальность при украшении. Победители будут объявлены по 4-м номинациях. Кстати, в одной из них участие могут принять жители города. Очень важно, чтобы праздники стали незабываемыми и волшебными. Не зря говорят: как встретишь Новый год, так его и проведешь.



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