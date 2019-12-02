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Вчера, 21:30

Региональный сосудистый центр пополнился оборудованием экспертного класса


Региональный сосудистый центр в рамках реализации нацпроекта пополнился оборудованием экспертного класса. Всего 46 единиц. На эти цели было направлено более 28 миллионов рублей. Программа направлена на снижение смертности от сердечнососудистых заболеваний.

Это устройство предназначено для больных с заболеваниями центрально-нервной системы, опорно-двигательного аппарата. Также оно необходимо для тех, кто получил тяжелые травмы. Его называют имитатором ходьбы, с его помощью пациентов заново учат делать уверенные шаги. Сегодня такие аппараты являются неотъемлемыми атрибутами современных реабилитационных центров.

А это оборудование для восстановления движений. Для таких пациентов, как Наталья Абушинова. Женщина 6 дней тому назад с инсультом оказалась на больничной койке. Надеется, что благодаря современному и дорогостоящему оборудованию успешно пройдет реабилитационный период.

Это стабилоплатформа. Система предназначена для диагностики нарушений равновесия пациента путем регулярных тренировок. Такое лечение зачастую необходимо при различных неврологических заболеваниях, сопровождающихся расстройством вестибулярного аппарата.
А долгожданный узи-аппарат экспертного класса за считанное время выявляет патологию сердца. Таким образом, региональный сосудистый центр в рамках нацпроекта пополнился новым оборудованием, которое позволят в конечном итоге достигнуть основной цели - снижения смертности от сердечно -сосудистых заболеваний и повышение качества медпомощи.

В рамках региональной программы, которая рассчитана до 24 года будет приобретено оборудование на 135 миллионов 600 тысяч рублей. В этом году на эти цели было направлено более 28 миллионов. Между тем, в операционном блоке в эти дни устанавливают все необходимые аппараты. До конца декабря заметно преобразятся сразу несколько отделений ресбольницы. В планах продолжить ремонтные работы.




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