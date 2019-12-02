«Робофест» подвел итоги. В течение двух дней на базе Калмыцкой Этнокультурной гимназии имени Зая-Пандиты проходил региональный робототехнический фестиваль, в котором приняли участие около 200 юных конструкторов. Представленные по 8 номинациям конкурсные работы оценивало компетентное жюри.



Как отмечают организаторы, в последние годы роботостроение приобретает новый виток популярности. Если в прошлом году было заявлено чуть более 70 участников, в сегодняшнем форуме – почти втрое больше. Причем, участвуют не только городские школьники, но и из районов и даже соседних регионов.



Астраханцы говорят, что для них важно набраться опыта, так как – участники клуба в этом направление делают первые шаги. У калмыцких юных мастеров по робототехнике и на самом деле есть чему поучиться. Есть достижения даже международного масштаба. «Робофест» подвел итоги. В течение двух дней на базе Калмыцкой Этнокультурной гимназии имени Зая-Пандиты проходил региональный робототехнический фестиваль, в котором приняли участие около 200 юных конструкторов. Представленные по 8 номинациям конкурсные работы оценивало компетентное жюри.Как отмечают организаторы, в последние годы роботостроение приобретает новый виток популярности. Если в прошлом году было заявлено чуть более 70 участников, в сегодняшнем форуме – почти втрое больше. Причем, участвуют не только городские школьники, но и из районов и даже соседних регионов.Астраханцы говорят, что для них важно набраться опыта, так как – участники клуба в этом направление делают первые шаги. У калмыцких юных мастеров по робототехнике и на самом деле есть чему поучиться. Есть достижения даже международного масштаба.



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