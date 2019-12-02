Роспотребнадзор открыл «горячую линию»

В преддверии новогодних праздников при выборе детских товаров и сладких подарков, прежде всего, на что нужно обратить внимание. В Управлении Роспотребнадзора напоминают, что для консультации граждан работает «горячая линия».



Каждый сладкий подарок должен сопровождаться декларацией о соответствии. На внешней стороне упаковки обязательно должна быть нанесена типографским способом маркировка. Перечень кондитерских изделий, масса, дата изготовления.



Если вы заметили, что новогодние подарки реализуются с нарушениями, необходимо обратиться в Управление регионального Роспотребнадзора. В преддверии новогодних праздников при выборе детских товаров и сладких подарков, прежде всего, на что нужно обратить внимание. В Управлении Роспотребнадзора напоминают, что для консультации граждан работает «горячая линия».Каждый сладкий подарок должен сопровождаться декларацией о соответствии. На внешней стороне упаковки обязательно должна быть нанесена типографским способом маркировка. Перечень кондитерских изделий, масса, дата изготовления.Если вы заметили, что новогодние подарки реализуются с нарушениями, необходимо обратиться в Управление регионального Роспотребнадзора.



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