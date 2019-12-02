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Сегодня, 15:46

Роспотребнадзор открыл «горячую линию»


В преддверии новогодних праздников при выборе детских товаров и сладких подарков, прежде всего, на что нужно обратить внимание. В Управлении Роспотребнадзора напоминают, что для консультации граждан работает «горячая линия».

Каждый сладкий подарок должен сопровождаться декларацией о соответствии. На внешней стороне упаковки обязательно должна быть нанесена типографским способом маркировка. Перечень кондитерских изделий, масса, дата изготовления.

Если вы заметили, что новогодние подарки реализуются с нарушениями, необходимо обратиться в Управление регионального Роспотребнадзора.



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