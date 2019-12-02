В Калмыкии проводятся мероприятия в преддверии Дня памяти и скорби. К этой дает в национальном музее имени Пальмова начала работу масштабная экспозиция «Память сильнее времени». Это 4 выставочных блока. Они знакомят посетителей с историей калмыков, которая охватывает насколько десятилетий.



Здесь можно узнать, как жил народ до депортации, затем зрители попадают в вагон, уносящий тысячи людей в суровую Сибирь. Звучит рассказа пожилой женщины о первых часах ссылки. Здесь же Широклаг и зал с точными данными и маршрутом расселения ссыльных. В Калмыкии проводятся мероприятия в преддверии Дня памяти и скорби. К этой дает в национальном музее имени Пальмова начала работу масштабная экспозиция «Память сильнее времени». Это 4 выставочных блока. Они знакомят посетителей с историей калмыков, которая охватывает насколько десятилетий.Здесь можно узнать, как жил народ до депортации, затем зрители попадают в вагон, уносящий тысячи людей в суровую Сибирь. Звучит рассказа пожилой женщины о первых часах ссылки. Здесь же Широклаг и зал с точными данными и маршрутом расселения ссыльных.



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