В Калмыкии сегодня писали тест по истории Отечества. Главной площадкой проведения международной акции стал Калмыцкий университет. Будущие экономисты, программисты, учителя сели за парты сразу в трех аудиториях ВУЗа. Всего более трехсот студентов. В основном, это учащиеся факультета среднего профессионального образования, которые решили проверить свою историческую грамотность, знания, полученные в стенах школы. Всего на решение теста было отведено 40 минут.



Участникам акции предстояло ответить на 40 вопросов, по 4 варианта ответов на каждый. Всё, как на экзамене. Запрещалось пользоваться книгами, конспектами и телефонами. Акция приурочена к 75-тилетию Победы. В Калмыкии сегодня писали тест по истории Отечества. Главной площадкой проведения международной акции стал Калмыцкий университет. Будущие экономисты, программисты, учителя сели за парты сразу в трех аудиториях ВУЗа. Всего более трехсот студентов. В основном, это учащиеся факультета среднего профессионального образования, которые решили проверить свою историческую грамотность, знания, полученные в стенах школы. Всего на решение теста было отведено 40 минут.Участникам акции предстояло ответить на 40 вопросов, по 4 варианта ответов на каждый. Всё, как на экзамене. Запрещалось пользоваться книгами, конспектами и телефонами. Акция приурочена к 75-тилетию Победы.



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