В Калмыкии на реализацию федерального проекта «Чистая вода» будет направлено 22 млн рублей

В Калмыкии на реализацию федерального проекта «Чистая вода» будет направлено 22 миллиона рублей. Ее цель – повысить качество питьевой воды из систем централизованного водоснабжения.



Участником проекта стала Лагань. В следующем году будет разработана проектно-сметная документация. В 2021-м реализация продолжится в Элисте, в сёлах Троицкое и Яшалта, посёлках Комсомольский и Цаган Аман. А в 2022 году к федеральному проекту присоединяться Городовиковск, Ики-Бурул, Яшкуль и Артезиан, а также села Вознесеновка, Ульяновское и Солёное.



Наряду с этим региональное профильное ведомство работает и в направлении оздоровления Волги. В Калмыкии на реализацию федерального проекта «Чистая вода» будет направлено 22 миллиона рублей. Ее цель – повысить качество питьевой воды из систем централизованного водоснабжения.Участником проекта стала Лагань. В следующем году будет разработана проектно-сметная документация. В 2021-м реализация продолжится в Элисте, в сёлах Троицкое и Яшалта, посёлках Комсомольский и Цаган Аман. А в 2022 году к федеральному проекту присоединяться Городовиковск, Ики-Бурул, Яшкуль и Артезиан, а также села Вознесеновка, Ульяновское и Солёное.Наряду с этим региональное профильное ведомство работает и в направлении оздоровления Волги.



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