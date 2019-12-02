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Сегодня, 15:34

В Калмыкии на реализацию федерального проекта «Чистая вода» будет направлено 22 млн рублей


В Калмыкии на реализацию федерального проекта «Чистая вода» будет направлено 22 миллиона рублей. Ее цель – повысить качество питьевой воды из систем централизованного водоснабжения.

Участником проекта стала Лагань. В следующем году будет разработана проектно-сметная документация. В 2021-м реализация продолжится в Элисте, в сёлах Троицкое и Яшалта, посёлках Комсомольский и Цаган Аман. А в 2022 году к федеральному проекту присоединяться Городовиковск, Ики-Бурул, Яшкуль и Артезиан, а также села Вознесеновка, Ульяновское и Солёное.

Наряду с этим региональное профильное ведомство работает и в направлении оздоровления Волги.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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