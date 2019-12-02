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Сегодня, 15:29

Изменен приговор нетрезвому водителю


Изменен приговор мужчине, управлявшему транспортным средством в нетрезвом состоянии. Как сообщают в прокуратуре республики, Приютненским районным судом ему было вынесено наказание о лишение свободы на 1 год условно с испытательным сроком на 1 год.

Между тем, установлено, что злоумышленник ранее привлекался к уголовной ответственности за вождение в состоянии опьянения.



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