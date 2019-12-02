Успех ресторатора

Кулинарные мастер-классы, трансляция эфиров с приготовлением калмыцкой говядины, тематическое меню к национальным праздникам, музыкальные воскресники и концерты – ресторатор из Калмыкии Байрта Тостаева стала лауреатом национальной премии «Бизнес-Успех». Награды в виде Золотых домкратов были вручены в Волгограде в рамках Всероссийского форума «Территория бизнеса – территория жизни». Свои проекты представляли 20 финалистов.
Женский предприниматель – одна из самых престижных номинаций. Байрта Тостаева представила на суд жюри презентацию своего детища. Этнический ресторан с национальной кухней – это не просто бизнес-проект, говорит она, это осуществление мечты. В него вложена, душа, любовь к родному краю. Поэтому только лишь статусом «заведение общественного питания» проект не ограничивается, говорит Байрта. Разнообразие калмыцких блюд настолько широко, что заслуживает большего. О них должны узнать как можно больше людей – вот главная идея Тостаевой. Сейчас она воплощает в жизнь еще одну задумку – создание кулинарной студии, где готовят исключительно калмыцкое мясо. По ее мнению, нужно пересмотреть отношение к национальной кухне. Сделать ее универсальной, чтобы она была флагманом мировых гастрономических приоритетов.
Калмыцкая кухня – это понятие безграничное, говорят знатоки, но даже они не знают всех секретов. Она сложилась в результате исторических событий, включая в себя время от времени ингредиенты, которые входят в рацион кухни других народы. Ведь это пища кочевников, а значит, изменения и дополнения на протяжении веков – были неизбежны. Использовали всё, что было под рукой, но венцом всегда оставалось мясо. Готовили его на открытом огне или в печи. Например, уникальный кюр. Его должны хоть раз в жизни попробовать все туристы, говорит повар Сергей Романенко. В 21 веке сложно соблюсти традиционные правила приготовления, но его вкус можно сохранить сегодня и не выкапывая яму.
Как говорят гости степной столицы, через национальную кухню можно узнать обычаи, традиции, привычки и историю народа. А уж если говорит о кочевниках, то выводы будут не просто интересными, но и , порой, удивительными, непонятные на первый взгляд.
Для Байрты Тостаевой очень важно сохранить преемственность поколений. Сама она много и плодотворно работает для изучения и развития культуры и обычаев калмыцкого народа. Для того, чтобы о нем узнали больше людей. И сделать это с помощью гастрономического туризма – верный путь. Будет способствовать этому и большой финал в Москве в марте. И тот факт, что в следующем году конкурс «Бизнес успех» состоится в Калмыкии.
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