Семья Цеденовых получила 10-тысячный сертификат на материнский капитал

Сегодня в столичном Управлении пенсионного фонда в праздничной обстановке вручили 10-тысячный сертификат на материнский капитал.

Обладательницей юбилейного сертификата стала семья Хонгора и Тевкинг Цеденовых. В семье Цеденовых двое детей: сын Бамба и дочь Айлана.



По словам начальника Управления Антона Инжиева вручение сертификатов на материнский капитал в торжественной обстановке стало доброй традицией. Напомним, что государственный сертификат дает право на использование средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, образование детей, на формирование накопительной пенсии матери, на приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.Самым востребованным и популярным направлением является улучшение жилищных условий семей.



Так, только Управлением ПФР в г.Элисте за время реализации государственной программы по поддержке семей, имеющих детей, принято 6664 заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в том числе:



- 3409 заявлений на погашение основного долга и уплаты процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, что составляет 51% от количества лиц, получивших государственный сертификат на МСК;

- 2990 заявлений на улучшение жилищных условий (45%);

- 265 заявлений на получение образования детьми (4%).На сегодняшний день размер материнского капитала составляет 453 026 рублей. Семья супругов Цеденовых, у которых недавно родился второй ребенок, невольно стала «знаковой» - 10-тысячным получателем сертификата на материнский капитал.



У Цеденовых дружная молодая семья. И Тевкинг и Хонгору нет и тридцати. Супруги вместе уже 2 года. В семье двое детей. Сын Бамба –2 года. Маленькой дочурке Айлане, которая дала семье право на материнский сертификат, на днях исполнилось два месяца. айлане - очень долгожданный ребенок в семье. Причем, папа, Хонгор, мечтал именно о дочери.



На торжественное вручение юбилейного, 10-тысячного сертификата на материнский капитал, семья Цеденовых приехала в полном составе. Семейные ценности для них – важный жизненный приоритет. Все свободное время Тевкинг и Хонгор стараются проводить вместе со своими детьми, развивают их физически. Папа очень любит рыбалку и заинтересовал своим увлечением сына. А мама теперь ждет, когда подрастет дочь, чтобы иметь маленькую, но самую дорогую по жизни подружку, помощницу и единомышленницу.



В 2009 и 2010 годах российским правительством в качестве антикризисной меры была предусмотрена единовременная выплата за счет средств материнского (семейного) капитала. Этой мерой воспользовались более 57% семей, имеющих государственные сертификаты на материнский капитал. В УПФР в г.Элисте было подано 3704 заявления.С 2018 года в программу материнского капитала внесен ряд дополнений. Это, в первую очередь, продление действия закона еще на 3 года, снятие трехлетнего ограничения распоряжения МСК на дошкольное образование, и самое главная новелла – ежемесячная выплата нуждающимся семьям, в которых с 1 января 2018 года рожден или усыновлен второй ребенок. На сегодняшний день эту выплату, «зарплату» из средств материнского капитала, получают 64 семьи Элисты. Полностью распорядились средствами материнского (семейного) капитала 4311 элистинских семей, что составляет 11% от общего количества выданных сертификатов.



Напомним, государственный сертификат дает право на использование средств материнского капитала на образование детей, на формирование накопительной пенсии матери, на приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов и улучшение жилищных условий, это самое популярное направление. На сегодняшний день размер материнского капитала - 453 026 рублей.



Кулинарные мастер-классы, трансляция эфиров с приготовлением калмыцкой говядины, тематическое меню к национальным праздникам, музыкальные воскресники и концерты – ресторатор из Калмыкии Байрта Тостаева стала лауреатом национальной премии «Бизнес-Успех». Награды в виде Золотых домкратов были вручены в Волгограде в рамках Всероссийского форума «Территория бизнеса – территория жизни». Свои проекты представляли 20 финалистов. Сегодня в столичном Управлении пенсионного фонда в праздничной обстановке вручили 10-тысячный сертификат на материнский капитал.Обладательницей юбилейного сертификата стала семья Хонгора и Тевкинг Цеденовых. В семье Цеденовых двое детей: сын Бамба и дочь Айлана.По словам начальника Управления Антона Инжиева вручение сертификатов на материнский капитал в торжественной обстановке стало доброй традицией. Напомним, что государственный сертификат дает право на использование средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, образование детей, на формирование накопительной пенсии матери, на приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.Самым востребованным и популярным направлением является улучшение жилищных условий семей.Так, только Управлением ПФР в г.Элисте за время реализации государственной программы по поддержке семей, имеющих детей, принято 6664 заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в том числе:- 3409 заявлений на погашение основного долга и уплаты процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, что составляет 51% от количества лиц, получивших государственный сертификат на МСК;- 2990 заявлений на улучшение жилищных условий (45%);- 265 заявлений на получение образования детьми (4%).На сегодняшний день размер материнского капитала составляет 453 026 рублей. Семья супругов Цеденовых, у которых недавно родился второй ребенок, невольно стала «знаковой» - 10-тысячным получателем сертификата на материнский капитал.У Цеденовых дружная молодая семья. И Тевкинг и Хонгору нет и тридцати. Супруги вместе уже 2 года. В семье двое детей. Сын Бамба –2 года. Маленькой дочурке Айлане, которая дала семье право на материнский сертификат, на днях исполнилось два месяца. айлане - очень долгожданный ребенок в семье. Причем, папа, Хонгор, мечтал именно о дочери.На торжественное вручение юбилейного, 10-тысячного сертификата на материнский капитал, семья Цеденовых приехала в полном составе. Семейные ценности для них – важный жизненный приоритет. Все свободное время Тевкинг и Хонгор стараются проводить вместе со своими детьми, развивают их физически. Папа очень любит рыбалку и заинтересовал своим увлечением сына. А мама теперь ждет, когда подрастет дочь, чтобы иметь маленькую, но самую дорогую по жизни подружку, помощницу и единомышленницу.В 2009 и 2010 годах российским правительством в качестве антикризисной меры была предусмотрена единовременная выплата за счет средств материнского (семейного) капитала. Этой мерой воспользовались более 57% семей, имеющих государственные сертификаты на материнский капитал. В УПФР в г.Элисте было подано 3704 заявления.С 2018 года в программу материнского капитала внесен ряд дополнений. Это, в первую очередь, продление действия закона еще на 3 года, снятие трехлетнего ограничения распоряжения МСК на дошкольное образование, и самое главная новелла – ежемесячная выплата нуждающимся семьям, в которых с 1 января 2018 года рожден или усыновлен второй ребенок. На сегодняшний день эту выплату, «зарплату» из средств материнского капитала, получают 64 семьи Элисты. Полностью распорядились средствами материнского (семейного) капитала 4311 элистинских семей, что составляет 11% от общего количества выданных сертификатов.Напомним, государственный сертификат дает право на использование средств материнского капитала на образование детей, на формирование накопительной пенсии матери, на приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов и улучшение жилищных условий, это самое популярное направление. На сегодняшний день размер материнского капитала - 453 026 рублей.Кулинарные мастер-классы, трансляция эфиров с приготовлением калмыцкой говядины, тематическое меню к национальным праздникам, музыкальные воскресники и концерты – ресторатор из Калмыкии Байрта Тостаева стала лауреатом национальной премии «Бизнес-Успех». Награды в виде Золотых домкратов были вручены в Волгограде в рамках Всероссийского форума «Территория бизнеса – территория жизни». Свои проекты представляли 20 финалистов.



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