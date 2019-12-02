«Здесь и сейчас» с Аркадием Манджиевым

Сегодня в эфире радио России-Калмыкии очередной выпуск интерактивной программы «Здесь и сейчас». Гость студии – музыкант, композитор, заслуженный деятель искусств Калмыкии, Герой Калмыкии Аркадий Манджиев. Он расскажет о своем творческом пути. Ведь за 30 лет собран огромный репертуар собственных сочинений, в который входят более сотен композиций, не теряющих популярности и народную любовь.



Сольный концерт маэстро для жителей и гостей столицы состоится в преддверии одного из главных калмыцких праздников Зул - 20 декабря. Передача Здесь и сейчас выйдет в эфир в 13 часов 14 минут на частоте 102 и 7 ФМ. Видеотрансляция ведется на канале Радио Калмыкии в Ютьюб. Вы также можете задать свой вопрос по телефону в студии 4-11-26. Сегодня в эфире радио России-Калмыкии очередной выпуск интерактивной программы «Здесь и сейчас». Гость студии – музыкант, композитор, заслуженный деятель искусств Калмыкии, Герой Калмыкии Аркадий Манджиев. Он расскажет о своем творческом пути. Ведь за 30 лет собран огромный репертуар собственных сочинений, в который входят более сотен композиций, не теряющих популярности и народную любовь.Сольный концерт маэстро для жителей и гостей столицы состоится в преддверии одного из главных калмыцких праздников Зул - 20 декабря. Передача Здесь и сейчас выйдет в эфир в 13 часов 14 минут на частоте 102 и 7 ФМ. Видеотрансляция ведется на канале Радио Калмыкии в Ютьюб. Вы также можете задать свой вопрос по телефону в студии 4-11-26.



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