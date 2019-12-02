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Сегодня, 12:24

В Элисте стартует деловая программа межрегионального фестиваля «Евразия 2030»


Сегодня в Элисте стартует деловая программа межрегионального фестиваля «Евразия 2030». В программе - республиканский этап Всероссийской акции «Мы – Граждане России!». Также будет продолжена работа по направлениям. Ребята примут участие в интерактивах, панельных дискуссиях, посвященных молодежному сотрудничеству.

В рамках форума запланирован «Диалог на равных» с актером Даниилом Лебедевым. А накануне все участники, а это свыше 150 человек с активной жизненной позицией из регионов Южного и Северокавказского федерального округов, получили заряд бодрости на торжественном открытии форума. Гостям устроили экскурсию по достопримечательностям города, познакомили с культурой и традициями калмыков.

Цель фестиваля – преподать подрастающему поколению урок взаимоуважения, терпимости и толерантности.



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