В Цаган-Амане завершается благоустройство старого парка на берегу Волги

В Цаган-Амане в рамках реализации проекта формирования комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда» завершается благоустройство старого парка на берегу Волги.



Напомним, в рейтинговом голосовании по выбору дизайн-проекта приняли участие порядка 1000 человек. Проект – победитель набрал 85 % голосов. Парк представляет собой настоящий градостроительный комплекс, который должен стать туристической зоной и основным местом отдыха жителей района. Уровень выполнения работ – 97%. По периметру свои места заняли 4 стилизованные кибитки, скамьи с навесами, парковые фонари. Завершена организация инженерных сетей, установлена система видеонаблюдения. Заключительные работы ведутся по укладке брусчатки, в том числе на площадке, предназначенной для проведения детских мероприятий, подготовлено основание под памятник Хо-Урлюку, установки ожидает 16-метровая Пагода «Главные часы».



Напомним, общая стоимость проекта 16,6 млн рублей, в том числе 14,6 млн рублей из федерального бюджета, 0,3 млн рублей -республиканского и 1,7 млн рублей- местного. В Цаган-Амане в рамках реализации проекта формирования комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда» завершается благоустройство старого парка на берегу Волги.Напомним, в рейтинговом голосовании по выбору дизайн-проекта приняли участие порядка 1000 человек. Проект – победитель набрал 85 % голосов. Парк представляет собой настоящий градостроительный комплекс, который должен стать туристической зоной и основным местом отдыха жителей района. Уровень выполнения работ – 97%. По периметру свои места заняли 4 стилизованные кибитки, скамьи с навесами, парковые фонари. Завершена организация инженерных сетей, установлена система видеонаблюдения. Заключительные работы ведутся по укладке брусчатки, в том числе на площадке, предназначенной для проведения детских мероприятий, подготовлено основание под памятник Хо-Урлюку, установки ожидает 16-метровая Пагода «Главные часы».Напомним, общая стоимость проекта 16,6 млн рублей, в том числе 14,6 млн рублей из федерального бюджета, 0,3 млн рублей -республиканского и 1,7 млн рублей- местного.



Смотреть полный выпуск новостей



