В Калмыкии выдали 10000 сертификатов на маткапитал

Сегодня в управлении пенсионного фонда по Элисте состоится торжественное вручение 10-тысячного юбилейного государственного сертификата на материнский капитал. Для степного региона, этот факт является значительным событием, который свидетельствует о повышении рождаемости и улучшении демографической ситуации.



Пятитысячный был вручен 10 лет назад. В этот раз семья Цеденовых получит документ за дочь Айлану. О них расскажем в следующем выпуске. Сегодня в управлении пенсионного фонда по Элисте состоится торжественное вручение 10-тысячного юбилейного государственного сертификата на материнский капитал. Для степного региона, этот факт является значительным событием, который свидетельствует о повышении рождаемости и улучшении демографической ситуации.Пятитысячный был вручен 10 лет назад. В этот раз семья Цеденовых получит документ за дочь Айлану. О них расскажем в следующем выпуске.



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