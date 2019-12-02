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Сегодня, 12:20

В Калмыкии выдали 10000 сертификатов на маткапитал


Сегодня в управлении пенсионного фонда по Элисте состоится торжественное вручение 10-тысячного юбилейного государственного сертификата на материнский капитал. Для степного региона, этот факт является значительным событием, который свидетельствует о повышении рождаемости и улучшении демографической ситуации.

Пятитысячный был вручен 10 лет назад. В этот раз семья Цеденовых получит документ за дочь Айлану. О них расскажем в следующем выпуске.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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