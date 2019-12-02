Сегодня - День Конституции. Один из значимых государственных праздников России. 12 декабря 1993 года всенародным голосованием был принят основной закон страны. Это - прочный фундамент демократического развития российского государства. Это реально работающий документ прямого действия.



Конституция для гражданина любой страны — Закон, который он должен знать в первую очередь, ведь знание и грамотное его применение законов — норма цивилизованной жизни.



С Днем Конституции жителей Калмыкии в своем аккаунте в соцсетях поздравил глава региона Бату Хасиков. В нем, в частности, говорится: «Сегодня страна отмечает один из самых значимых государственных праздников. Конституция Российской Федерации, принятая 26 лет назад, заложила основы построения правового государства, позволила сохранить государственность и обеспечить равноправия всем народам России.



Наша задача как граждан великой многонациональной и многоконфессиональной страны – чтить и соблюдать принципы, заложенные в Основном законе, и совместно трудиться над их реализацией, чтобы наша Родина развивалась и процветала. В этот знаменательный день желаю вам, дорогие земляки, мира, согласия, здоровья, счастья, уверенности в завтрашнем дне!», - отметил Бату Хасиков. Сегодня - День Конституции. Один из значимых государственных праздников России. 12 декабря 1993 года всенародным голосованием был принят основной закон страны. Это - прочный фундамент демократического развития российского государства. Это реально работающий документ прямого действия.Конституция для гражданина любой страны — Закон, который он должен знать в первую очередь, ведь знание и грамотное его применение законов — норма цивилизованной жизни.С Днем Конституции жителей Калмыкии в своем аккаунте в соцсетях поздравил глава региона Бату Хасиков. В нем, в частности, говорится: «Сегодня страна отмечает один из самых значимых государственных праздников. Конституция Российской Федерации, принятая 26 лет назад, заложила основы построения правового государства, позволила сохранить государственность и обеспечить равноправия всем народам России.Наша задача как граждан великой многонациональной и многоконфессиональной страны – чтить и соблюдать принципы, заложенные в Основном законе, и совместно трудиться над их реализацией, чтобы наша Родина развивалась и процветала. В этот знаменательный день желаю вам, дорогие земляки, мира, согласия, здоровья, счастья, уверенности в завтрашнем дне!», - отметил Бату Хасиков.



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