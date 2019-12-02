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Вчера, 18:08

В Элисте появится сквер имени Оки Ивановича Городовикова


В Элисте появится сквер имени Оки Ивановича Городовикова в 4 микрорайоне у памятника Герою Советского Союза. Там сейчас идут строительные работы. До конца года основная часть благоустройства будет завершена, говорит исполняющий обязанности главы администрации Дмитрий Трапезников, который осмотрел ход реконструкции площадки.

Весной здесь появится зеленая зона и аллеи для прогулок. Территория памятника объединится с буддийской ступой в единый архитектурный ансамбль. Проект будет вынесен на общественные слушания. Изменится и транспортная магистральная схема.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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