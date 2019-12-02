КТК-Р инвестирует на реализацию социальных проектов 90 млн рублей

Калмыкия и Каспийский трубопроводный консорциум продолжат сотрудничество. Заявление об этом было сделано на встрече главы республики Бату Хасикова и генерального директора КТК-Р Николая Горбаня. Озвучена сумма инвестиций, это 90 миллионов рублей, на реализацию социальных проектов, планируемых в первом квартале нового года.



Николай Горбань рассказал, что компания в рамках благотворительной программы окажет поддержку республиканской больнице. В частности, предоставит госпиталю ветеранов новое оборудование. Калмыкия и Каспийский трубопроводный консорциум продолжат сотрудничество. Заявление об этом было сделано на встрече главы республики Бату Хасикова и генерального директора КТК-Р Николая Горбаня. Озвучена сумма инвестиций, это 90 миллионов рублей, на реализацию социальных проектов, планируемых в первом квартале нового года.Николай Горбань рассказал, что компания в рамках благотворительной программы окажет поддержку республиканской больнице. В частности, предоставит госпиталю ветеранов новое оборудование.



Смотреть полный выпуск новостей



