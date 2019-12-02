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Сегодня, 18:04

КТК-Р инвестирует на реализацию социальных проектов 90 млн рублей


Калмыкия и Каспийский трубопроводный консорциум продолжат сотрудничество. Заявление об этом было сделано на встрече главы республики Бату Хасикова и генерального директора КТК-Р Николая Горбаня. Озвучена сумма инвестиций, это 90 миллионов рублей, на реализацию социальных проектов, планируемых в первом квартале нового года.

Николай Горбань рассказал, что компания в рамках благотворительной программы окажет поддержку республиканской больнице. В частности, предоставит госпиталю ветеранов новое оборудование.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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