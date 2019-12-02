Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Вакансии
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
?р?н? ?арц
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели

Мобильный репортер

Кадровый резерв Калмыкии
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 15:37

Приближается трагическая дата в истории калмыцкого народа


Приближается трагическая дата в истории калмыцкого народа. К 28 декабря мы готовим серии репортажей о тех, кому пришлось отбывать ссылку в холодной Сибири и в далеких краях Средней Азии. У десятки тысяч таких же людей, как и герои нашего сюжета, детство прошло вдали от родных мест.



Другие новости по теме:

  • Приближается трагическая дата – День памяти и скорби
  • Приближается скорбная дата – 75-летие депортации калмыцкого народа
  • Приближается скорбная дата для всего калмыцкого народа
  • 28 декабря - 75 лет со дня депортации народа
  • Воспоминания о Сибири
  • Сибирские узы Бадмаевых
  • «Судьба семьи – судьба народа»
  • Приближается священный для буддистов месяц Ур Сар
  • Сегодня - День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах
  • Сегодня в Калмыкии День памяти и скорби

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Декабрь 2019    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34