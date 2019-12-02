Приближается трагическая дата в истории калмыцкого народа. К 28 декабря мы готовим серии репортажей о тех, кому пришлось отбывать ссылку в холодной Сибири и в далеких краях Средней Азии. У десятки тысяч таких же людей, как и герои нашего сюжета, детство прошло вдали от родных мест. Приближается трагическая дата в истории калмыцкого народа. К 28 декабря мы готовим серии репортажей о тех, кому пришлось отбывать ссылку в холодной Сибири и в далеких краях Средней Азии. У десятки тысяч таких же людей, как и герои нашего сюжета, детство прошло вдали от родных мест.



Смотреть полный выпуск новостей



