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Сегодня, 15:33

Подведены итоги эколого-просветительского конкурса


«Сохраним природу родного края». Сегодня подвели итоги эколого-просветительского конкурса среди школьников, который ежегодно проводит давний социальный партнер Калмыкии – компания КТК-Р. Торжественная церемония награждения школьников – победителей и призёров - состоялась в Большом зале заседаний Правительства республики.

Здесь были представлены фотографии, рисунки, стихотворения на калмыцком языке, сказки. Проект стартовал 6 лет назад. конкурс направлен на повышение уровня экологического сознания детей, воспитание бережного отношения к природе.

Ценные подарки в этот день получили не только школьники-победители творческого конкурса, а также заповедник Черные земли , диерктору Баатару Убушаеву были вручены ключи от автомобиля УАЗ «Патриот». Надо отметить, что помощь консорциума заповеднику уже дает положительные результаты – численность сайгаков на территории заповедника увеличилась и насчитывает свыше 8 тысяч особей.

И в этот же день в рамках реализации благотворительной деятельности КТК генеральный директор компании Николай Горбань и глава республики бату Хасиков приняли участие в торжественной церемонии передачи гастрольного автобуса коллективу Национального драматического театра имени Баатра Басангова.Комфортабельный автобус Хайгер приобретён на благотворительные средства Каспийского трубопроводного консорциума . На эти цели КТК выделил 10, 3 миллиона рублей. Салон оснащен двумя мониторами, холодильником, кулером и всем необходимым для гастрольных туров.



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