Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Вакансии
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
?р?н? ?арц
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели

Мобильный репортер

Кадровый резерв Калмыкии
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 12:21

Баирта Тостаева стала лауреатом национальной премии «Бизнес-Успех»


Баирта Тостаева – в числе победителей. Сегодня в Волгограде объявлены лауреаты национальной премии «Бизнес-Успех». Лучшие получили «Золотые домкраты». Церемония состоялась в рамках Всероссийского форума «Территория бизнеса – территория жизни».

Свои проекты представляли 20 финалистов из Волгограда и области, а также Калмыкии. Тостаева выиграла в номинации «Женский предприниматель». Жюри высоко оценило ее бизнес-проект – этнический ресторан с национальной кухней.

Кулинарные мастер-классы, трансляция эфиров с приготовлением калмыцкой говядины, тематическое меню к национальным праздникам, музыкальные воскресники и концерты - всё это Баирта делает с большой любовью к своему делу.

Все победители муниципальных этапов получили путёвку на масштабный финал, который состоится в Москве в начале 2020 года.



Другие новости по теме:

  • Национальная премия «Бизнес-Успех» в Элисте
  • «Территория бизнеса – территория жизни»
  • В Калмыкии пройдет конкурс «Бизнес-Успех»
  • Завершается прием заявок на участие в конкурсе «Бизнес-Успех»
  • Калмыцкая студия «Иньглян» получила приз Европейского конкурса дизайнеров
  • В Калмыкии определятся победители Национальной премии "Тангчин одн"
  • В Волгограде объявлены победители Всероссийского телевизионного конкурса «Тэфи-регион-2019»
  • Сегодня состоится V Республиканский форум победителей «Прорыв»
  • Этномода становится популярной среди молодежи республики
  • В Москве состоится защита проектов «Мой бизнес» в регионах»

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Декабрь 2019    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34