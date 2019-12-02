Баирта Тостаева стала лауреатом национальной премии «Бизнес-Успех»

Баирта Тостаева – в числе победителей. Сегодня в Волгограде объявлены лауреаты национальной премии «Бизнес-Успех». Лучшие получили «Золотые домкраты». Церемония состоялась в рамках Всероссийского форума «Территория бизнеса – территория жизни».



Свои проекты представляли 20 финалистов из Волгограда и области, а также Калмыкии. Тостаева выиграла в номинации «Женский предприниматель». Жюри высоко оценило ее бизнес-проект – этнический ресторан с национальной кухней.



Кулинарные мастер-классы, трансляция эфиров с приготовлением калмыцкой говядины, тематическое меню к национальным праздникам, музыкальные воскресники и концерты - всё это Баирта делает с большой любовью к своему делу.



Все победители муниципальных этапов получили путёвку на масштабный финал, который состоится в Москве в начале 2020 года. Баирта Тостаева – в числе победителей. Сегодня в Волгограде объявлены лауреаты национальной премии «Бизнес-Успех». Лучшие получили «Золотые домкраты». Церемония состоялась в рамках Всероссийского форума «Территория бизнеса – территория жизни».Свои проекты представляли 20 финалистов из Волгограда и области, а также Калмыкии. Тостаева выиграла в номинации «Женский предприниматель». Жюри высоко оценило ее бизнес-проект – этнический ресторан с национальной кухней.Кулинарные мастер-классы, трансляция эфиров с приготовлением калмыцкой говядины, тематическое меню к национальным праздникам, музыкальные воскресники и концерты - всё это Баирта делает с большой любовью к своему делу.Все победители муниципальных этапов получили путёвку на масштабный финал, который состоится в Москве в начале 2020 года.



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