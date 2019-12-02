В КалмГУ состоялось заседание круглого стола о диалоге религий

«Диалог религий во имя мира и добра». В стенах КалмГУ состоялось заседание круглого стола. Как было озвучено, актуальность этой темы очевидна: в степной республике проживают представители более 100 национальностей.



А если говорить о религиозных конфессиях, то основные постулаты близки по сути и позволяют выработать общий курс развития и понимание. Об этом говорили ученые, в том числе социологи, представители центрального хурула, епархии, духовного управления мусульман. «Диалог религий во имя мира и добра». В стенах КалмГУ состоялось заседание круглого стола. Как было озвучено, актуальность этой темы очевидна: в степной республике проживают представители более 100 национальностей.А если говорить о религиозных конфессиях, то основные постулаты близки по сути и позволяют выработать общий курс развития и понимание. Об этом говорили ученые, в том числе социологи, представители центрального хурула, епархии, духовного управления мусульман.



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