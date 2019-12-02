Сегодня в Элисте стартует межрегиональный молодежный фестиваль «Евразия 2030». Он соберет представителей субъектов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов от 14 до 30 лет. Для них подготовлена трехдневная программа – это выставки, акции, флешмобы, соревнования, фестивали, культурно-массовые развивающие и спортивные мероприятия, презентации социальных проектов, встречи с известными людьми.



Мероприятие проводится в целях поддержки реализации грантового проекта - победителя конкурса Росмолодежи. Более подробно расскажем в следующем выпуске. Сегодня в Элисте стартует межрегиональный молодежный фестиваль «Евразия 2030». Он соберет представителей субъектов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов от 14 до 30 лет. Для них подготовлена трехдневная программа – это выставки, акции, флешмобы, соревнования, фестивали, культурно-массовые развивающие и спортивные мероприятия, презентации социальных проектов, встречи с известными людьми.Мероприятие проводится в целях поддержки реализации грантового проекта - победителя конкурса Росмолодежи. Более подробно расскажем в следующем выпуске.



Смотреть полный выпуск новостей



