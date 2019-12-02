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Сегодня, 15:27

В бассейны – только по абонементу


В бассейны – только по абонементу. Теперь посетителям старше 12 лет больше не нужны справки для их посещения. Такое решение вынес Верховный суд России. Инициатором нововведения стал Роспотребнадзор. Требование документа от врача, по мнению специалистов контрольно-надзорного ведомства, ущемляет права гражданина. Исключением являются лишь те населенные пункты, в которых есть эпидемиологические нарушения. Против такой инициативы выступили работники элистинских бассейнов. Они пытаются доказать, что без заключения врачей возникает риск распространения заболеваний.

Ежедневно в бассейн дворца детского творчества приходят более ста человек. В летнее время количество желающих увеличивается в несколько раз. Больше всего – детских абонементов. Тренер с 15-летним стажем Кермен Куркусова обучает плаванию 14 ребят с ограниченными возможностями здоровья. Занятия для них – бесплатные. Такое решение приняло руководство муниципального бюджетного учреждения. Требование одно – наличие результатов обследования на энтеробиоз.

«Плавание помогает улучшить самочувствие и получить заряд бодрости и хорошего настроения», говорят посетители. И к правилам посещения бассейна, которые касаются в первую очередь гигиены, относятся с пониманием. А предоставление справки от врача - считают, по сути, официальным разрешением.

Руководство физкультурно-оздоровительных комплексов, где, зачастую, и располагаются бассейны, заботятся о своей репутации. Там устанавливают современные системы очистки воды и следят за ее качеством, чтобы удовлетворять потребности посетителей. На первом плане – их здоровье и максимальная защита от энтеробиоза и других паразитарных, инфекционных и венерических заболеваний, которые лечатся долго с риском рецидива.

В региональном контрольно-надзорном ведомстве пояснили, что, по санитарным нормам, справка для бассейна нужна лишь в тех населенных пунктах, где зафиксирована неблагоприятная эпидемиологическая обстановка. Это правило не распространяется на детей до 12 лет, в том числе дошкольников. Кроме того, несмотря на нововведение, администрация бассейна может потребовать справки у посетителей вне зависимости от санитарной ситуации, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Два бассейна во дворце детского творчества контрольно-надзорные органы проверяют один раз в два года. Но основная дезинфекция и обработка плавательного резервуара – на плечах работников учреждения. И хотя требование справок с посетителей является нарушением прав потребителей, считают в Роспотребнадзоре, все же посещение плавательных бассейнов без заключения врачей увеличивает риск распространения заболеваний. Под угрозой – здоровье и жизнь детей.



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