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Сегодня, 12:51

Завершаются молебны в преддверии праздника Зул


На этой неделе – последняя возможность принять участие в традиционных молебнах в преддверии праздника Зул. В эту субботу состоится ритуал богини долгой жизни Ушнишавиджаи. А в воскресенье - ритуал богини долгой жизни Белой Тары «Долкар Цедуб». Всего должны провести 6 обрядов.

Посетить хурул в эти дни могут все желающие, но особенно значимы эти службы для тех, кто родился в наступающий год белой металлической Мыши, а также Лошади.

По прогнозам астрологов центрального хурула, грядущий 2020-й будет таким же стабильным, мягким, как и его символ. Напоминаем, что Зул в этом году приходится на 21 декабря.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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