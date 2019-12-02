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Сегодня, 12:44

Недочеты пристроек к детским садам будут устранены


Все недочеты пристроек к детским садам будут устранены в самое ближайшее время. Такое поручение дал исполняющий главы администрации Элисты Дмитрий Трапезников во время сегодняшнего осмотра дошкольных учреждений. В первую очередь, это касается ливневых лотков. По его мнению, они должны соответствовать современным требованиям.

Напомним, что в этом году в эксплуатацию введено 7 дополнительных помещений. Они рассчитаны на 360 мест. В очереди сейчас стоят более одной тысячи детей до двух лет. Кстати, в будущем году начнется строительство еще трех пристроек к детским садам номер 4, 5 и 14. Эти объекты будут финансироваться из трех источников. Львиная доля денежных средств будет выделено из федерального бюджета.



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