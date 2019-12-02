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Сегодня, 12:42

Роспотребнадзор с Дедом Морозом исполнят желания детей


«Почта Деда Мороза». Акцию под таким названием объявили в Управлении Роспотребнадзора по Калмыкии.

Пока взрослые будут общаться со специалистами по интересующим их вопросам, детям представится возможность написать собственноручно письмо Деду Морозу, который, по замыслу организаторов, должен исполнить одно из новогодних пожеланий ребенка.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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