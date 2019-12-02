В поселке Яшкуль появилась воркаут-площадка

В поселке Яшкуль у воспитанников местного интерната появилась воркаут-площадка. Мобильное спортивное оборудование уже установлено. Ребята уже могут здесь заниматься. Об этом написал на своей странице в соцсетях глава Калмыкии Бату Хасикова, который дал обещание ребятам организовать им спортивную зону в ходе поездки в школу-интернат в конце октября. Тогда руководитель региона порадовал детей, приехав в гости вместе с членами мотоклуба Степное братство.



В учреждении 104 ребенка, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Желание мальчиков и девочек заниматься спорта не оставило никого равнодушными. Рад сообщить, что удалось быстро найти возможность помочь в этом вопросе, написал Хасиков. И отдельно поблагодарил выпускников школы-интерната – семьи Меджеевых, Яшкуловых, Кензеевых, Сулеймановых и многих других, которые провели работы по подготовке места и укладке резинового основания.



Есть ситуации, решение которых требует много времени, привлечения специалистов, преодоления бюрократических моментов. А есть вопросы, для которых нужно лишь желание нескольких взрослых людей, подчеркнул глава Калмыкии. В поселке Яшкуль у воспитанников местного интерната появилась воркаут-площадка. Мобильное спортивное оборудование уже установлено. Ребята уже могут здесь заниматься. Об этом написал на своей странице в соцсетях глава Калмыкии Бату Хасикова, который дал обещание ребятам организовать им спортивную зону в ходе поездки в школу-интернат в конце октября. Тогда руководитель региона порадовал детей, приехав в гости вместе с членами мотоклуба Степное братство.В учреждении 104 ребенка, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Желание мальчиков и девочек заниматься спорта не оставило никого равнодушными. Рад сообщить, что удалось быстро найти возможность помочь в этом вопросе, написал Хасиков. И отдельно поблагодарил выпускников школы-интерната – семьи Меджеевых, Яшкуловых, Кензеевых, Сулеймановых и многих других, которые провели работы по подготовке места и укладке резинового основания.Есть ситуации, решение которых требует много времени, привлечения специалистов, преодоления бюрократических моментов. А есть вопросы, для которых нужно лишь желание нескольких взрослых людей, подчеркнул глава Калмыкии.



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