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Сегодня, 18:23

В Калмыкии обсудили итоги перехода на цифровое телевещание


Итоги перехода на цифровое телевещание обсудили сегодня на заседании Общественного совета при министерстве цифрового развития Калмыкии. Как было озвучено, на территории республики было построено 15 базовых станций, 9 было модернизировано в соответствии с федеральной целевой программой «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы». Таким образом, была полностью обеспечена техническая возможность приема цифрового телесигнала.

Охват цифровым сигналом составил 97,7 процентов. Вне зоны цифрового вещания оказались 35 населенных пунктов, в которых проживает порядка 6,4 тысяч человек. Прием сигнала в данных населенных пунктах сегодня осуществляется через специальное спутниковое оборудование, которое жители смогли приобрести по сниженной цене, или получив компенсацию от регионального правительства.

Сейчас министерством цифрового развития ведется работы по пяти региональным проектам. Это информационная инфраструктура, кадры для цифровой экономики, информационная безопасность, цифровые технологии, цифровое государственное управление.

Как отметил полномочный представитель генерального директора Федерального государственного предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» в Южном федеральном округе Юрий Акиньшин, Калмыкия успешно завершила переход на цифру. Ну а после состоялось вручение ведомственных и правительственных наград тем, кто внес большой вклад в развитие цифрового вещания на территории степного региона. В их числе и наша телерадиокомпания ГТРК «Калмыкия».



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