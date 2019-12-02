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Сегодня, 18:19

Герой России Баатр Гиндеев встретился с сотрудниками Росгвардии


Сегодня в стране отмечается день героев Отечества. К памятной дате в управлении Росгвардии была приурочена встреча с Баатром Гиндеевым.

Почетный гость рассказал о своем боевом пути, о товарищах и доблести защитников правопорядка. Также поделился воспоминаниями о службе в органах внутренних дел, которой посвятил более 25 лет. Он лично участвовал в 40 спецоперациях.

В июле 2000 года майору милиции Баатру Гиндееву было присвоено звание Героя России « За мужество и героизм, проявленные в ходе контртеррористической операции в Северо-Кавказском регионе». А награду он получал в Кремле уже в звании подполковника милиции.

После встречи с личным составом Гиндеев и офицеры управления Росгвардии по Калмыкии приняли участие в церемонии возложения венков и цветов к «Мемориальной стене», в память о погибших при исполнении воинского и служебного долга.



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