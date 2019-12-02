В Москве проходят ярмарки производителей сельхозпродукции Калмыкии

В Москве на двух площадках проходят ярмарки производителей сельхозпродукции Калмыкии. Представлены мясные полуфабрикаты, деликатесы, колбасы и консервация.



Кроме того, в рамках мероприятия проводится неделя калмыцкой кухни, здесь организуют мастер-классы по лепке бёриков, традиционных пельменей, борцоков, дегустации, в том числе, калмыцкого чая. Предусмотрена развлекательная программа, розыгрыши и многое другое. В Москве на двух площадках проходят ярмарки производителей сельхозпродукции Калмыкии. Представлены мясные полуфабрикаты, деликатесы, колбасы и консервация.Кроме того, в рамках мероприятия проводится неделя калмыцкой кухни, здесь организуют мастер-классы по лепке бёриков, традиционных пельменей, борцоков, дегустации, в том числе, калмыцкого чая. Предусмотрена развлекательная программа, розыгрыши и многое другое.



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