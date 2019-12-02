Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Вакансии
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
?р?н? ?арц
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели

Мобильный репортер

Кадровый резерв Калмыкии
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 12:44

В Элисте состоится межрегиональный молодежный фестиваль «Евразия 2030»


С 11 по 13 декабря в Элисте состоится межрегиональный молодежный фестиваль «Евразия 2030». Он проводится в целях поддержки реализации грантового проекта, победителя конкурса федерального агентства по делам молодежи в 2019 году.

Главная цель – воспитание молодежи в духе уважения, терпимости и толерантности к религиям народам, населяющим страну, а также укрепление национального единства россиян и государства в целом. Участники фестиваля – молодежь в возрасте от 14 до 30 лет – представители субъектов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Всего заявлено около 150 человек.

В рамках фестиваля пройдут научные и образовательные программы, вставки, акции, флешмобы, соревнования, фестивали, культурно-массовые развивающие и спортивные мероприятия, презентации социальных проектов, встречи с известными людьми.



Другие новости по теме:

  • Сегодня в Элисте завершается Всероссийский фестиваль иностранных студентов
  • В Элисте проходит фестиваль образования и культуры
  • В Элисте открылся фестиваль по робототехнике и информационным технологиям
  • В Элисте пройдет фестиваль по робототехнике
  • Завершается межрегиональный фестиваль казачьей культуры
  • В республике стартует межрегиональный фестиваль казачьей культуры
  • В Калмыкии пройдет Межрегиональный фестиваль казачьей культуры
  • В Элисте стартует первенство Южного и Северо-кавказского федеральных округов по художественной гимнастике
  • «Уралан» - чемпион Южного и Северо-Кавказского федеральных округов
  • В Элисте стартовал межрегиональный фестиваль «Репрессированные, но не сломленные»

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Декабрь 2019    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34