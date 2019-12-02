С 11 по 13 декабря в Элисте состоится межрегиональный молодежный фестиваль «Евразия 2030». Он проводится в целях поддержки реализации грантового проекта, победителя конкурса федерального агентства по делам молодежи в 2019 году.



Главная цель – воспитание молодежи в духе уважения, терпимости и толерантности к религиям народам, населяющим страну, а также укрепление национального единства россиян и государства в целом. Участники фестиваля – молодежь в возрасте от 14 до 30 лет – представители субъектов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Всего заявлено около 150 человек.



В рамках фестиваля пройдут научные и образовательные программы, вставки, акции, флешмобы, соревнования, фестивали, культурно-массовые развивающие и спортивные мероприятия, презентации социальных проектов, встречи с известными людьми. С 11 по 13 декабря в Элисте состоится межрегиональный молодежный фестиваль «Евразия 2030». Он проводится в целях поддержки реализации грантового проекта, победителя конкурса федерального агентства по делам молодежи в 2019 году.Главная цель – воспитание молодежи в духе уважения, терпимости и толерантности к религиям народам, населяющим страну, а также укрепление национального единства россиян и государства в целом. Участники фестиваля – молодежь в возрасте от 14 до 30 лет – представители субъектов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Всего заявлено около 150 человек.В рамках фестиваля пройдут научные и образовательные программы, вставки, акции, флешмобы, соревнования, фестивали, культурно-массовые развивающие и спортивные мероприятия, презентации социальных проектов, встречи с известными людьми.



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